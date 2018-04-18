Ещё
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцам разрешили участвовать в спортивных соревнованиях, которые проводятся на территории России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.
«Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 года утратил силу приказ 14.03.2018 года, который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации», — сообщается в пресс-релизе организации.
17 апреля стало известно, что, несмотря на действующий запрет, исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске. Президент ассоциации Эльбрус Тедеев назвал отказ страны «соревнованием по принятию идиотских решений».
13 марта Украина объявила о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории «страны-агрессора» России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак объявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии10  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины отказа Усика от поединка в России7
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России6
WADA решило «добить» Россию97
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Нурмагомедов может остаться непобежденным
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение