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Бышовец: «Спартак» спокойно возьмёт Кубок России. Думаю, всё уже давно расписано
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Бышовец: «Спартак» спокойно возьмёт Кубок России. Думаю, всё уже давно расписано 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Тосно».
Ставка: победа «Спартака» с форой "-1,5" за 2.03.
«Думаю, «Спартак», проиграв «Уралу», конечно, сделает глубокие выводы. Что-то мне подсказывает, что «Локомотив» выиграет чемпионат, а красно-белые спокойно возьмут кубок. Думаю, все уже давно расписано, еще с тех пор, когда у «Спартака» все было плохо и у меня спрашивали, что будет с командой, ведь они никак не приближались к еврокубкам. А я уже тогда говорил, что через Кубок приблизятся. И вот — программа в действии.
Не думаю, что москвичи выиграют крупно. «Тосно» должен рационально подойти к игре, потому как должен переживать больше за следующие матчи — в первенстве. Им нужно думать о «выживании», а не о победе в Кубке. Погребняк говорит, что будет биться? Биться, может, и будет, а играть — вряд ли! Думаю, «Спартак» выиграет в два мяча, но не более», — отметил Бышовец.
Старт встречи — сегодня, 18 апреля, в 19:00 мск.
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