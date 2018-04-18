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Игрок «Спартака» Ханни не считает чемпионат России сильнее бельгийского
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Игрок «Спартака» Ханни не считает чемпионат России сильнее бельгийского 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Алжирский полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни, не так давно перешедший в стан «красно-белых» из бельгийского «Андерлехта», сравнил силу чемпионатов России и Бельгии. По его мнению, российская премьер-лига не сильнее бельгийского первенства.
"Я не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского. Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что разрыв между топ-клубами и другими командам в России больше, чем в Бельгии", — цитирует Ханни «Спорт-экспресс».
На данный момент 27-летний футболист провел за «Спартак» четыре матча в чемпионате России, отметившись голом и результативной передачей.
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