Игрок «Спартака» Ханни не считает чемпионат России сильнее бельгийского

Алжирский полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни, не так давно перешедший в стан «красно-белых» из бельгийского «Андерлехта», сравнил силу чемпионатов России и Бельгии. По его мнению, российская премьер-лига не сильнее бельгийского первенства.

"Я не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского. Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что разрыв между топ-клубами и другими командам в России больше, чем в Бельгии", — цитирует Ханни «Спорт-экспресс».

На данный момент 27-летний футболист провел за «Спартак» четыре матча в чемпионате России, отметившись голом и результативной передачей.