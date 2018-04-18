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Игорь Ледяхов: «Попытаемя отобрать очки у „Спартака“
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Игорь Ледяхов: «Попытаемя отобрать очки у „Спартака“ 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал поражение "Спартака" в полуфинале Кубка России, а также поделился мнением о предстоящей игре с красно-белыми.
— «Спартак» провел 120 минут в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно», проиграв по пенальти 4:5. Усталость «Спартака» после этого матча может сыграть на руку «Ахмату»?
— «Спартак» — ведущий клуб нашего чемпионата. Турнирное положение вынуждает «Ахмат» серьезно готовиться и набирать очки. Мы будем настраиваться. А как закончиться игра, я сказать не могу. Будем стараться взять очки. (Константин КОЛМАКОВ)​
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