Ещё
Каррера после поражения «Спартака» от «Ахмата» взял мину на себя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррера после поражения «Спартака» от «Ахмата» взял мину на себя 

Газета.Ru 23 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера взял на себя вину за поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче чемпионата России по футболу, сообщает ТАСС.
"Да, это самый слабый «Спартак» за время, что я руковожу командой. Сегодняшняя игра не была на уровне «Спартака». Я беру всю вину на себя, так как я тренер. Я никого не обвиняю, это исключительно моя вина/
Вчера был мой день рождения. В том году мы проиграли 0:3 «Ростову», сегодня история повторилась", — заявил Каррера.
Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 1:3. Красно-белые по итогам тура опустились со второго места на третье.
Газета.Ru: последние новости
Бывший голландский велогонщик признался в употреблении допинга Велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП Пловец Морозов с рекордом стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине
 Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого11
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян18
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение