Каррера после поражения «Спартака» от «Ахмата» взял мину на себя

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера взял на себя вину за поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче чемпионата России по футболу, сообщает ТАСС

"Да, это самый слабый «Спартак» за время, что я руковожу командой. Сегодняшняя игра не была на уровне «Спартака». Я беру всю вину на себя, так как я тренер. Я никого не обвиняю, это исключительно моя вина/

Вчера был мой день рождения. В том году мы проиграли 0:3 «Ростову», сегодня история повторилась", — заявил Каррера.

Матч «Спартак» — «Ахмат» завершился со счетом 1:3. Красно-белые по итогам тура опустились со второго места на третье.