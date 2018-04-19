Ефимова рассказала о болезни перед чемпионатом

Российская пловчиха, трёхкратный олимпийский призер Юлия Ефимова заявила, что из-за болезни потеряла неделю подготовки перед Чемпионатом России по плаванию. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ефимова отметила, что этот турнир для нее будет не первым, и она «уверенно бы себя чувствовала, если бы не болела». В течение четырех дней у спортсменки была температура, а за два дня до отъезда она «просто покупалась».

«Думаю, в первый день будет всё понятно, стоит ли дальше переживать или нет. <…> Хорошо, что чемпионат России начинаю с дистанции 100 метров, а не с 200», — сказала Ефимова.

По плану спортсменки, если сначала она почувствует себя неуверенно, то будет «вести тактический бой», а если всё будет хорошо, то станет работать «в своё время».

Пловчиха добавила, что на чемпионате Европы она планирует улучшить свои результаты.

Чемпионат России по плаванию пройдет с 20 по 25 апреля в Москве. В комментарии РИА Новости Ефимова не исключила, что будет сниматься с дополнительных дистанций во время турнира.

На чемпионате России пройдет отбор на чемпионат Европы, который состоится в Глазго в августе.