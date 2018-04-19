Ещё
Ефимова рассказала о болезни перед чемпионатом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ефимова рассказала о болезни перед чемпионатом 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская пловчиха, трёхкратный олимпийский призер Юлия Ефимова заявила, что из-за болезни потеряла неделю подготовки перед Чемпионатом России по плаванию. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ефимова отметила, что этот турнир для нее будет не первым, и она «уверенно бы себя чувствовала, если бы не болела». В течение четырех дней у спортсменки была температура, а за два дня до отъезда она «просто покупалась».
«Думаю, в первый день будет всё понятно, стоит ли дальше переживать или нет. <…> Хорошо, что чемпионат России начинаю с дистанции 100 метров, а не с 200», — сказала Ефимова.
По плану спортсменки, если сначала она почувствует себя неуверенно, то будет «вести тактический бой», а если всё будет хорошо, то станет работать «в своё время».
Пловчиха добавила, что на чемпионате Европы она планирует улучшить свои результаты.
Чемпионат России по плаванию пройдет с 20 по 25 апреля в Москве. В комментарии РИА Новости Ефимова не исключила, что будет сниматься с дополнительных дистанций во время турнира.
На чемпионате России пройдет отбор на чемпионат Европы, который состоится в Глазго в августе.
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним117
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»14
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение