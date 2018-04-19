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Канадке присудили золото Олимпиады-2012
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Канадке присудили золото Олимпиады-2012 благодаря допинг-скандалу 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Канадской тяжелоатлетке Кристин Жирар присудили победу на Олимпиаде-2012, так как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую и казахскую спортсменок наград в соревнованиях из-за положительных допинг-проб. Об этом сообщает «Global News».
Канадке присудили первое место в весовой категории до 63 килограммов. Первоначально, Жирар заняла третье место на соревнованиях, уступив серебряной призерке Светлане Царукаевой из России и победительнице — представительнице Казахстана Майе Манезе. Однако, еще в 2017 году МОК лишил Царукаеву и Манезу наград в связи с положительными результатами допинг-проб атлеток.
«Эта золотая медаль является свидетельством "чистого" спорта. Это очень многое значит для меня», — заявила 33-летняя Жирар.
Вскоре должна состояться официальная церемония награждения канадской спортсменки. Дата мероприятия пока неизвестна.
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