Российский чемпион возил кокаин и попался коллегам

По версии следствия, в 2011 году Большаков с приятелями пытались ввезти из Уругвая в Россию более 11 килограммов кокаина. Однако наркотики обнаружили на Пулковской таможне.

«Во время обысков у задержанных были изъяты 60 килограммов гашиша, 200 литров психотропного вещества гаммабутиролактона, четыре килограмма амфетамина и другие наркотики, а также огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении СК. Сколько лет тюрьмы ему грозит, не сообщается.

Кикбоксер Александр Большаков был оперативным сотрудником УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 2007 по 2011 год. В то же время он и стал руководителем организованной преступной группы.