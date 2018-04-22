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Ефимова и Морозов одержали победы на ЧР по плаванию
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Ефимова и Морозов одержали победы на ЧР по плаванию 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: ТАСС
Юлия Ефимова и Владимир Морозов одержали победы в третий день чемпионата России по плаванию, который проходит в Москве. Ефимова стала чемпионкой страны на дистанции 100 м брассом, а Морозов выиграл финал на 100 м кролем. На чемпионат Европы в Глазго также отобрался Данила Изотов.
Плавание. Чемпионат России. Москва Женщины. Брасс. 100 м  1. Юлия Ефимова (Московская обл.) — 1.06,48. 2. Дарья Чикунова (Санкт-Петербург) — 1.07,62. 3. Виталина Симонова (Челябинская обл.) — 1.07,69.
Мужчины. Вольный стиль. 100 м  1. Владимир Морозов (Москва) — 47,75. 2. Данила Изотов (Краснодарский край) — 48,31. 3. Владислав Гринев (Москва) — 48,68. 4. Климент Колесников (Москва) — 48,71.
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