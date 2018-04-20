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Весенний Кубок Северного округа по мини-футболу проходит на Соколе
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Весенний Кубок Северного округа по мини-футболу проходит на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Одна из очередных игр прошла 17 апреля на стадионе «Песчаный переулок».
— Играли команды районов Восточного Дегунино, Сокол и Коптево. В игре с Соколом поначалу матч складывался по сценарию коптевцев. Но было бы несправедливо «Соколу» проиграть еще один матч: устроив «звездопад» голов на любой вкус, «Сокол» в итоге не оставил шансов сопернику — 9:1, — рассказал представитель организатора турнира — Центра социальной помощи семье и детям района Сокол.
В настоящее время команда района готовится к матчу с футболистами Хорошевского. (ео)
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