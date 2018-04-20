Весенний Кубок Северного округа по мини-футболу проходит на Соколе

Одна из очередных игр прошла 17 апреля на стадионе «Песчаный переулок».

— Играли команды районов Восточного Дегунино, Сокол и Коптево. В игре с Соколом поначалу матч складывался по сценарию коптевцев. Но было бы несправедливо «Соколу» проиграть еще один матч: устроив «звездопад» голов на любой вкус, «Сокол» в итоге не оставил шансов сопернику — 9:1, — рассказал представитель организатора турнира — Центра социальной помощи семье и детям района Сокол.

В настоящее время команда района готовится к матчу с футболистами Хорошевского. (ео)