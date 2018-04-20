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Ватерполистки «Кинеф-Сургутнефтегаз» вышли в финал Евролиги
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Ватерполистки «Кинеф-Сургутнефтегаз» вышли в финал Евролиги 

Чемпионат.com 2 часа назад
В полуфинальном матче «Финала четырёх», который проходит в Киришах (Ленинградская область), «Кинеф-Сургутнефтегаз» обыграл итальянский «Оридзонте» со счётом 14:13. 5 раз в составе российской команды отличилась Ксения Кример. 4 гола записала на свой счёт Дарья Рыжкова, два мяча — Анастасия Симанович.
В финале, который состоится 21 апреля, соперником российской команды будет испанская «Сабадель», которая в другом полуфинале обыграли венгерский УВСЕ со счетом 17:8.
Водное поло. Евролига. Женщины. «Финал четырёх». Полуфинал
«Оридзонте» (Италия) — «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Россия) — 13:14 (3:3, 3:4, 3:5, 4:2).
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