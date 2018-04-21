«Тюмень» вернула лидерство в турнирной таблице ЧР по мини-футболу 

«Тюмень» вернула лидерство в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги после 20-го тура соревнований, в рамках которого тюменская команда на своей площадке обыграла смоленский «Автодор» со счётом 3:2. Хозяева вели после первой половины встречи — 2:0, но гости после перерыва сумели сравнять счёт. Решающий гол на 50-й минуте забил Андрей Батырев.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 20-й тур «Тюмень» — «Автодор» (Смоленск) — 3:2 (2:0). Голы: Антошкин, 17, Соколов, 24, Батырев, 50 — Пула, 27, Метелкин, 39.