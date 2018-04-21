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ФК «Оренбург» обыграл питерское «Динамо» на последних минутах
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ФК «Оренбург» обыграл питерское «Динамо» на последних минутах 

ProOren 7 часов назад
Фото: ProOren
На домашнем поле оренбуржцев завершился матч ФОНБЕТ-Первенства России среди команд ФНЛ. «Оренбург» показал блестящую игру и обыграл питерское «Динамо» со счетом 4:3.
Начало первого тайма далось нашим футболистам непросто. Соперники сразу пошли в атаку, и уже на 25 минуте Кириенко забивает гол в наши ворота. Через 6 минут «Оренбургу» вновь прилетает мяч — в этот раз от Максима Барсова.
Наконец, оренбургские футболисты берут игру в свои руки, и на 35 минуте в ворота «Динамо» бьет мяч Афонин. Сборная скандирует, болельщики тоже. И вот, на 40 минуте, Афонин оформляет дубль — пятый угловой стал для оренбуржцев результативным. На перерыв соперники ушли с равным счётом.
В паузе между таймами изменений в составах не было. Спустя несколько минут после начала второй части игры судья назначает пенальти, и динамовец Артем Кулишев уверенным ударом посылает мяч в ворота «Оренбурга. Соперники снова лидируют.
Увлекательную игру зрители матча наблюдали и в середине второго тайма. Сначала мяч соперникам чуть не забил Сутормин, но получил штрафной. Отличный удар был у Поповича, но, увы, в штангу.
Отличную игру показал игрок „Оренбурга“ Сергей Терехов и на 88 минуте вывел счет вничью. Далее атаку подхватил Артем Делькин и уже через минуту мяч снова был в воротах „Динамо“. Счет 4:3 в пользу „Оренбурга“ сохранился до конца игры. По истечению второго тайма судья добавил еще 4 минуты, но они ничего не решили. Наши футболисты стали абсолютными победителями домашнего матча.
Сегодня, 21 апреля, зрители увидели невероятную по накалу игру. Следующий матч в рамках ФНЛ „Оренбург“ проведет 28 апреля с „Тюменью“.
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