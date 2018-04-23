Пловец Чупков стал чемпионом России на дистанции 200 метров брассом 

21-летний пловец Антон Чупков выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России, сообщает ТАСС.
В решающем заплыве спортсмен показал результат 2 минуты 7,81 секунды.
Серебро завоевал Кирилл Пригода (2.08,32), бронзу выиграл Илья Хоменко (2.08,83).
Для Чупкова это золото стало вторым на чемпионате, ранее пловец победил на дистанции 100 м брассом.
Чемпионат России проходит в Москве и завершится 25 апреля.
Плавание. Чемпионат России. Мужчины. 200 метров. Брасс 1. Антон Чупков — 2.07,81 2. Кирилл Пригода — 2.08,32 3. Илья Хоменко — 2.08,83