«Бенфика» обыграла «Эшторил» и вышла в лидеры чемпионата Португалии

«Бенфика» одержала гостевую победу над «Эшторил» со счетом 2:1 в матче 31-го тура чемпионата Португалии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 10-й минуте открыл нападающий гостей Рафаэл Силва. Ответный гол удалось забить Рафику Халлиши на 63-й минуте игры. Финальную точку в матче поставил гол Эдуардо Сальвио в добавленное время.

"Бенфика" вышла на первую позицию турнирной таблицы чемпионата Португалии с 77-ю очками, оставив позади «Порту». «Эшторил» расположился на 18-й строчке, имея в активе 26 очков.