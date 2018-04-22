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«Бенфика» обыграла «Эшторил» и вышла в лидеры чемпионата Португалии
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«Бенфика» обыграла «Эшторил» и вышла в лидеры чемпионата Португалии 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Бенфика» одержала гостевую победу над «Эшторил» со счетом 2:1 в матче 31-го тура чемпионата Португалии. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на 10-й минуте открыл нападающий гостей Рафаэл Силва. Ответный гол удалось забить Рафику Халлиши на 63-й минуте игры. Финальную точку в матче поставил гол Эдуардо Сальвио в добавленное время.
"Бенфика" вышла на первую позицию турнирной таблицы чемпионата Португалии с 77-ю очками, оставив позади «Порту». «Эшторил» расположился на 18-й строчке, имея в активе 26 очков.
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