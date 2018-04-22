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Винер жестко обошлась с Мамун
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Тренер гимнастки Мамун жестоко обошлась с ней 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийское золото в бразильском Рио-де-Жанейро гимнастке Рите Мамун далось непросто. Она уезжала на соревнования, когда ее отец был тяжело болен. Девушка понимала, что он может не дожить до ее возвращения. Тренер Ирина Александровна Винер тоже была в курсе личных обстоятельств своей подопечной и сыграла на этом.
«У тебя папа умирает! Покажи это в своем выступлении!» — сказала Ирина Винер Маргарите Мамун.
Рита выиграла золото Олимпиады и вернулась домой с наградой. Отец дождался дочь, он умер на следующий день после ее возвращения. «Когда Рита уезжала на Олимпиаду, мне сказали: „Папе осталось два дня“. Рита была в Рио-де-Жанейро 21 день. Приехала на 22 день. Папа был жив. Он взял в руки ее медаль и на следующий день ушел», — рассказала Ирина Александровна Винер.
Рита тяжело переживала уход отца. Он не успел побывать на свадьбе дочери, которая состоялась вскоре после Олимпиады. Мамун вышла замуж за пловца Александра Сухровкуова.
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