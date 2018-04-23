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Испанию лишили ЧЕ по тяжелой атлетике из-за политики
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СМИ: Испания лишена молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике из-за позиции по Косову 

ТАСС 6 часов назад
Фото: EPA
Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) лишила испанский город Ла-Корунью прав на проведения юношеского и молодежного (спортсмены до 23 лет) чемпионатов Европы-2018 из-за позиции страны по вопросу признания независимости Косова. Об этом сообщает портал Inside the games.
Испания является одной из пяти стран ЕС, которые не признают независимость Косова. EWF приняла решение о переносе юношеского и молодежного чемпионатов Европы в Польшу после того, как по истечении трех недель не смогла получить от правительства Испании заверения выдачи косовской делегацией виз для въезда в страну.
Решение о лишении Испании прав на проведение европейских первенств был о принято спустя несколько дней после речи главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, выступившего против недопуска спортсмена к участию в соревнованиях по политическим мотивам. По его словам, если невозможно найти дипломатическое решение, то олимпийское движение должно "показать зубы и принять соответствующие меры".
Национальный олимпийский комитет (НОК) Косова стал членом МОК в 2014 году. На этой основе EWF признал национальную федерация по тяжелой атлетике.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран.
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