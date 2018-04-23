Участник марафона скончался после забега

Участник Лондонского марафона, прошедшего в воскресенье, скончался после того, как потерял сознание на дистанции. Об этом в понедельник сообщила газета Evening Standard.
По ее сведениям, 29-летнему Мэтту Кэмпбеллу стало плохо на 37-м километре дистанции, он был доставлен в больницу, однако медикам спасти его жизнь не удалось. "С глубокой печалью мы подтверждаем смерть участника Лондонского марафона 2018", — приводит издание слова представителя организаторов забега.
Ранее в этом месяце Мэтт Кэмпбелл пробежал марафон в Манчестере, на что ему потребовалось менее трех часов.
Лондонский марафон — один из шести крупнейших в мире. Забег входит в серию World Marathon Majors наряду с марафонами в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Ежегодно в нем участвует около 40 тыс. человек. В 2018 году старт соревнованиям впервые в истории дала королева Великобритании Елизавета II.