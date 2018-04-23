Участник марафона скончался после забега

СМИ: участник Лондонского марафона скончался после забега

Публикация от Matt Campbell (@mattsoire) 21 Апр 2018 в 11:17 PDT Участник Лондонского марафона, прошедшего в воскресенье, скончался после того, как потерял сознание на дистанции. Об этом в понедельник сообщила газета Evening Standard.

По ее сведениям, 29-летнему Мэтту Кэмпбеллу стало плохо на 37-м километре дистанции, он был доставлен в больницу, однако медикам спасти его жизнь не удалось. "С глубокой печалью мы подтверждаем смерть участника Лондонского марафона 2018", — приводит издание слова представителя организаторов забега.

Ранее в этом месяце Мэтт Кэмпбелл пробежал марафон в Манчестере, на что ему потребовалось менее трех часов.