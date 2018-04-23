Без прав и наказания. Как подросток убил российскую чемпионку

И его сразу отпустили под подписку о невыезде. Подумаешь — в 17 лет насмерть задавил человека. А чемпионке мира Плужниковой было 24 года…

Затянувшийся сбор

Шесть лет назад Лидия Плужникова на чемпионате мира среди юниоров по велотреку выиграла золото в командном спринте вместе с Дарьей Шмелёвой , а спустя три года стала чемпионкой России в гите. Перспективы, карьера, шанс отобраться на Олимпиаду — всё это в один миг испарилось на дороге недалеко от Геленджика в районе села Архипо-Осиповка. Автомобиль «Жигули», за рулём которого находился 17-летний молодой человек, естественно, без водительского удостоверения, на огромной скорости вылетел на встречную полосу и сбил российскую велосипедистку. За жизнь Плужниковой боролись местные врачи, но травмы были слишком серьёзными и оказались несовместимы с жизнью. Реанимация не помогла.

Сборная России в апреле проводила учебно-тренировочный сбор, но дело в том, что его официальная часть завершилась ещё 11 апреля, то есть за полторы недели до трагедии. Что же Плужникова до сих пор делала в Краснодарском крае, если все тренировки с командой уже закончились? Оказалась, что спортсменка вместе с ещё двумя девушками из сборной решила задержаться в тёплых краях и провести самоподготовку. Когда и внеплановые тренировки подошли к концу, девушки захотели просто поехать на велосипедах к побережью Чёрного моря. Плужникова тогда немного отстала от двух других девушек из команды и попала под автомобиль подростка, вылетавшего из гостиничного комплекса. До вылета домой оставался всего один день…

Публикация от Lidia Pluzhnikova (@lidiapluzhnikova) 31 Мар 2018 в 2:12 PDT

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) оперативно выложили на своём официальном сайте выложила информацию с подробностями случившегося. Президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил, что федерация намерена максимально участвовать в расследовании трагического инцидента. Далее Екимов дал более развёрнутый комментарий RT, заявив следующее.

«17-летний водитель рассказал, что отвлёкся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чём-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать».

Некоторые вещи из его признания кажутся довольно странными. Судя по сводкам с места события, подросток летел на высокой скорости по встречной полосе. Как можно говорить о том, что он отвлёкся и не заметил велосипедистку? При таких изначальных условиях он её и не мог заметить. Да и фраза о том, что Плужникова «задумалась о чём-то», уж больно режет слух. Опять же при таких исходных данных вряд ли у неё был хоть шанс уйти от столкновения. Претензии тут, понятно, не к Екимову, который просто передавал информацию со слов людей, находившихся на месте трагедии. Разбираться в причинах произошедшего должны, конечно же, не мы с вами, а специальные органы.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции Геленджика примерно в 12 часов 21 апреля. Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю позже заявила, что в отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Интересно, что 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем без водительских прав, не стали дальше задерживать, а отпустили под подписку о невыезде.

Когда только появилась новость о трагедии, случившейся с Плужниковой, подумалось, что такое мог совершить так называемый мажор, взявшийся погонять на машине родителей. Марка «Жигули», за рулём которой сидел виновник ДТП, правда, совершенно не соответствует этому образу. Да и какая уже разница, на чём он ездил и является ли он выходцем из богатой семьи. Родственникам Лидии Плужниковой от этого уже не легче. Но это совершенно не значит, что следствие имеет право спустить всё на тормозах. Расследование должно быть самое серьёзное.

К большому сожалению, это далеко не первый случай трагедии, произошедшей с велогонщиками. Австралийка Эми Джилетт в 2005 году выехала на тренировку в Лейпциге и была сбита легковым автомобилем, который влетел в неё на скользком асфальте. Россиянин Денис Кудашев погиб в Пензе в 2008 году также в результате аварии на дороге. Алексей Пичугин , Эми Домбровски, Виктория Федорченко, Джейсон Лоундс — список велосипедистов, погибших при схожих обстоятельство весьма и весьма обширный. Всего лишь год назад жертвой ДТП стал знаменитый итальянский гонщик Микеле Скарпони, которого в родном городе сбил микроавтобус.

Публикация от Lidia Pluzhnikova (@lidiapluzhnikova) 5 Апр 2018 в 6:23 PDT

Учитывая обстоятельства инцидента с Плужниковой, случай здесь всё-таки значительно более резонансный, особенно для российских реалий. Очень хочется верить, что следствие сможет объективно во всём разобраться, а пока самым важным является то, чтобы Федерация велосипедного спорта России максимально помогла родителям и родственникам Плужниковой со всем необходимым.