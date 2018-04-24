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Кафельников призвал болельщиков бойкотировать домашние матчи «Спартака»
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Кафельников призвал болельщиков бойкотировать домашние матчи «Спартака» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион по теннису и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников призвал болельщиков команды бойкотировать заключительные матчи чемпионата России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Как же мне хочется, чтобы болельщики устроили бойкот последних двух домашних матчей, за последние три игры! Я даже свои шесть абонементов никому отдавать не стану.
Почувствовали бы они то, что мы на себе испытали за 10 дней", — написал Кафельников на своей странице в твиттере.
"Спартак" уступил в двух последних турах «Уралу» (1:2) и «Ахмату» (1:3) и вылетел из Кубка России, проиграв в полуфинале «Тосно» в серии пенальти. В таблице чемпионата красно-белые потеряли второе место и практически лишились шансов на сохранение титула.
Ранее бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов выложил фотографию, на которой его собака отвернулась от игры с «Ахматом».
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