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Александр Алаев наградил победителей Кубка УЕФА по мини-футболу
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Александр Алаев наградил победителей Кубка УЕФА по мини-футболу 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Исполняющий обязанности президента РФС и глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев посетил финал Кубка УЕФА по мини-футболу в испанской Сарагосе и принял участие в церемонии награждения победителей турнира.
В титульном поединке, который состоялся 22 апреля, между собой встречались испанский «Интер» и португальский «Спортинг». «Интер» взял верх над соперником со счетом 5:2 и стал последним обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу (со следующего сезона турнир будет носить новое название — Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу). Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РФС:
— Для меня большая честь принять участие в таком торжественном и значимом мероприятии. «Интер» подтвердил звание самой успешной клубной команды Старого Света, завоевав свой пятый Кубок УЕФА по мини-футболу. В финальном матче турнира были как яркие индивидуальные действия, так и отличные комбинации в исполнении игроков обеих команд. Такие поединки — лучшая реклама мини-футбола, популярность которого в Европе с каждым годом только растет. В свою очередь, наша задача — продолжать делать все возможное для дальнейшего развития мини-футбола.
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