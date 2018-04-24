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Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио
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Россия может не поехать на Игры в Токио 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Организаторы Олимпиады в Токио могут оставить россиян без Игр. Как сообщает «Чемпионат», дело не в допинге, а в серьезных проблемах, с которыми столкнулась Япония при подготовке к ОИ-2020.
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Автор статьи отмечает, что получение японской столицей права проведения летней Олимпиады «многих успокоило», так как в Стране восходящего солнца высокие технологии развиты, как нигде, «все работает как часы», подчиняясь строгим правилам, люди вежливы, а еда хороша.
Тем не менее за два года до Игр Токио испытывает серьезные проблемы с инфраструктурой и давление со стороны чиновников Международного олимпийского комитета.
Так, ранее в Международной федерации парусного спорта заявили, что Токио отстает от плана подготовки к соревнованиям по меньшей мере на год. Многие другие строящиеся объекты также находятся «в непонятном статусе», в том числе главный стадион Игр.
Кроме того, накануне глава координационного комитета МОК Джон Коатес заявил, что у комитета есть «вопросы» к организаторам Игр, а вскоре их может стать еще больше, так как в ноябре Токио посетят более двух сотен представителей национальных олимпийских комитетов.
«Вероятно, без "помощи" МОК Токио уже был бы готов к Олимпиаде», — полагает автор.
По его словам, проблемы у Токио начались именно после декабрьского решения МОК о сокращении слишком больших бюджетов Игр, которые отпугивали претендентов на их проведение. Тогда траты на Олимпиаду в Японии были сокращены сразу на полтора миллиарда долларов.
XXXII летние Олимпийские игры должны открыться в Токио 24 июля.
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