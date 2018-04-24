Девушки хабаровского «Арсенала» в мини стали седьмыми

В Орле на финальном этапе первенства России по мини-футболу среди женских команд первого дивизиона девушки хабаровского «Арсенала» заняли седьмое место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На предварительном этапе многократные победители чемпионата Дальнего Востока обыграли «Истру» из Московской области — 5:1 и уступили соперницам из Тюмени, Санкт-Петербурга и Калуги.

В итоге подопечные Сергея Самойлюка в своей подгруппе замкнули четвёрку, а затем в «утешительном» матче за 7-8 обыграли «Камчадалочку» из Петропавловска-Камчатского — 5:0.

Напомним, что в прошлом году «Арсенал» в финале первенства России по мини-футболу завоевал бронзовые награды.