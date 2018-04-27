Берналь выиграл третий этап «Тура Романдии» 

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Звёзды КХЛ, которые становятся неограниченно свободными агентами

С. Фёдоров: удивил результат юниорской сборной России на домашнем первенстве

Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в полуфинал ЧЕ в парах