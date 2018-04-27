Берналь выиграл третий этап «Тура Романдии» 

Колумбийский гонщик Sky Иган Арли Берналь выиграл третий этап многодневной велогонки Мирового тура «Тур Романдии» — гонку на время с раздельным стартом. Вторым стал словенец Примож Роглич (LottoNL-Jumbo). Третье время показал австралиец Ричи Порт (BMC Racing). Лучший из россиян Павел Сиваков из Sky был 51-м.
В общем зачёте лидирует Роглич, вторым идет Берналь, третьим — Порт.
Велошоссе. «Тур Романдии». 3-й этап Гонка на время с раздельным стартом, 9,9 км 1. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) — 25,10 2. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 0,04 3. Ричи Порт (Австралия, BMC) — 0,18… 51. Павел Сиваков (Россия, Sky) — 3,30… 71. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — 4,26… 88. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin)— 5,41.
Общий зачёт
1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 8.39,39 2. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) — 0,06 3. Ричи Порт (Австралия, BMC) — 0,27… 53. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — 4,48… 55. Павел Сиваков (Россия, Sky) — 5,23… 96. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — 21,12