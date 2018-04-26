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25 медалей чемпионата России по плаванию завоевали спортсмены из Москвы
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25 медалей чемпионата России по плаванию завоевали спортсмены из Москвы 

MosDay.ru 2 часа назад
По итогам чемпионата России по плаванию московские пловцы завоевали 25 медалей. Соревнования проходили в спорткомплексе «Олимпийский». Москвич Владимир Морозов стал чемпионом России на дистанции 50 метров вольным стилем. Серебряную медаль на этой дистанции взял Сергей Фесиков (ЯНАО, Калужская область), бронзовую — Иван Кузьменко (Волгоградская область). Еще два столичных пловца завоевали медали на дистанции 400 метров комплексным плаванием: первым финишировал Максим Ступин, вторым — Александр Осипенко. «Очень рад этой победе. Это мой первый титул чемпиона России. Улучшил свой результат на четыре секунды. Буду работать, чтобы и дальше показывать хорошие результаты», — сказал Максим Ступин. Московские мужские и женские команды одержали победу в комбинированной эстафете четыре по 100 метров. Триумфаторами в этом зачете стали Климент Колесников, Евгений Коптелов, Антон Чупков, Владимир Морозов, Дарья Васькина, Светлана Чимрова, Ника Годун и Розалия Насретдинова. Серебряную медаль на дистанции 200 метров на спине выиграл Климент Колесников. Второе место на дистанции 50 метров баттерфляем заняла Светлана Чимрова. Всего на счету московских пловцов 14 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды чемпионата.. На счету столичных пловцов 14 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали
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