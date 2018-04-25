Владикавказский «Спартак» победил «Ангушт» 

Спорт-Экспресс: последние новости

Российская велогонщица Плужникова погибла в ДТП

Олимпийская чемпионка Марони: "Нассар домогался сотни раз"

Ефимова - вторая на чемпионате России на 200-метровке брассом, Красных - чемпион на 200-метровке кролем