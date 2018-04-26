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Старший тренер сборной России по мини-футболу Скорович подписал новый контракт
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Старший тренер сборной России по мини-футболу Скорович подписал новый контракт 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Российский стадион
Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович продолжит работу с национальной командой. Специалист подписал новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС).
В тренерском штабе Скоровича останутся Константин Маевский и Геннадий Гарагуля. Контракт со стороны РФС подписал врио президента союза Александр Алаев.
«С огромным удовольствием подписываю этот договор. Мы продлеваем контракт ещё на один год — надеюсь, он будет таким же успешным, как и все предыдущие. Есть некая недосказанность: мы уже подошли к вершине, но никак не можем её взять. Сергей Леонидович должен достигнуть вершины, к которой все мы шли. Надеюсь, в следующий раз соберёмся в таком составе уже с шампанским!» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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