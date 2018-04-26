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25 апреля в Крюково прошли первые игры 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу
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25 апреля в Крюково прошли первые игры 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
25 апреля на дворовых спортивных площадках района Крюково прошли первые игры 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы».
Открыли турнир с 15-30 часов самые юные футболисты 9-11 лет и передали символическую эстафету с 18-30 часов футболистам старшего поколения 50 лет и старше. В турнире принимают участие футболисты по 8-ми возрастным группам.
Результаты игр тура.
Возрастная группа дети 2007-2009 г.р.
«Менделеево» — «ЦСКА» 10-3  «Пешки» — «Спартак» 0-5  Возрастная группа юноши 2005-2006 г.р.
«Савёлки» — «Школа 1739» 0-15 т.
«Сириус» — «Фиферы» 1-5  Возрастная группа ветераны 50 лет +
«Факел» — «Субмикрон» 3-2  «Деды» — «Зеленоград» 3-3 (п. 0-1)
Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)
Управа района Крюково: последние новости
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