25 апреля в Крюково прошли первые игры 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу

25 апреля на дворовых спортивных площадках района Крюково прошли первые игры 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы».

Открыли турнир с 15-30 часов самые юные футболисты 9-11 лет и передали символическую эстафету с 18-30 часов футболистам старшего поколения 50 лет и старше. В турнире принимают участие футболисты по 8-ми возрастным группам.

Результаты игр тура.

Возрастная группа дети 2007-2009 г.р.

«Савёлки» — «Школа 1739» 0-15 т.

«Сириус» — «Фиферы» 1-5 Возрастная группа ветераны 50 лет +

«Факел» — «Субмикрон» 3-2 «Деды» — «Зеленоград» 3-3 (п. 0-1)

Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)