Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР

Ефимова рассказала о порванном купальнике на чемпионате России

Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова рассказала о порванном купальнике перед заплывом на 50 метров на чемпионате России. Слова спортсменки приводит "Р-Спорт".

"Перед полуфиналом на 50 метров брассом порвала купальник, попросила задержать заплыв, надела запасной. Всегда есть тот, который можно быстро надеть.

В целом я довольна тем, как все прошло. Я не подводилась к чемпионату России, просто в рабочем состоянии плавала. Как лошадка — встала и пошла", — сказала Ефимова.

В последний день чемпионата страны она завоевала золото на дистанции 50 м брассом, а также серебро на 200 м комплексом.

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