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Ефимова рассказала о порванном купальнике на ЧР
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Ефимова рассказала о порванном купальнике на чемпионате России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова рассказала о порванном купальнике перед заплывом на 50 метров на чемпионате России. Слова спортсменки приводит "Р-Спорт".
"Перед полуфиналом на 50 метров брассом порвала купальник, попросила задержать заплыв, надела запасной. Всегда есть тот, который можно быстро надеть.
В целом я довольна тем, как все прошло. Я не подводилась к чемпионату России, просто в рабочем состоянии плавала. Как лошадка — встала и пошла", — сказала Ефимова.
В последний день чемпионата страны она завоевала золото на дистанции 50 м брассом, а также серебро на 200 м комплексом.
Ранее Ефимова вызвала споры своим эротическим фото в Instagram.
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