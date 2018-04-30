Кудрявцева показала откровенное фото

☀️ Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) 29 Апр 2018 в 12:32 PDT Спортсменка у себя в инстаграме разместила фотографию в купальнике в бассейне.

Ранее Кудрявцева опубликовала еще один откровенный снимок.

Яна является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро — 2016 и тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

В 2017 году спортсмена завершила спортивную карьеру. Кудрявцева — юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.