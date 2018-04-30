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Кудрявцева показала откровенное фото
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Кудрявцева показала откровенное фото 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская гимнастка Яна Кудрявцева поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике, сообщает "Советский спорт".
Спортсменка у себя в инстаграме разместила фотографию в купальнике в бассейне.

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Публикация от  Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

Ранее Кудрявцева опубликовала еще один откровенный снимок.
Яна является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро — 2016 и тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
В 2017 году спортсмена завершила спортивную карьеру. Кудрявцева — юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики.
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