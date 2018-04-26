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МИД возмущен отказом в визе спортсменам
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МИД возмущен отказом США выдать визы российским спортсменам 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вопиющим отказ США выдать российским борцам визы для участия в соревнованиях, отметив, что США, исходя из политических предпочтений, решают, кого допускать до соревнований на своей территории.
Посольство США в Москве в марте отказало сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира. Команда Ирана ранее отказалась от участия в турнире.
"Совершенно возмутительный случай произошёл недавно с нашей сборной командой по вольной борьбе. США, страна-хозяйка состоявшегося в начале апреля Кубка мира, попросту отказала в выдаче виз всем членам российской команды, просто перекрыла доступ на турнир", — заявила она.
"По сути, страна, принимающая у себя международные соревнования, стала решать, исходя из своих политических предпочтений, какие государства могут принять в них участие, а какие — не могут", — отметила Захарова.
По ее словам, этот вопиющий прецедент является грубейшим нарушением со стороны государства-организатора правил проведения спортивного турнира.
Официальный представитель МИД также призвала к прекращению "порочной" практики вовлечения спорта в политику.
"Спорт призван сближать страны и народы, а политика должна разрушать преграды, которые люди создали, в том числе и в спорте", — сказала она.
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