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Конкина завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в весе до 57 кг
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Конкина завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в весе до 57 кг 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Анастасия Конкина стала бронзовым призёром чемпионата Европы по дзюдо в Тель-Авиве в весе до 57 кг. В схватке за бронзу она одолела австрийку Сабрину Фильцмозер. Золото завоевала Нора Гякова из Косово. Ещё одна россиянка Дарья Межецкая стала седьмой.
Среди мужчин в весе до 66 кг первенствовал словенец Адриан Гомбош, а россиянин Якуб Шамилов уступил в 1/16 финала.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль
Женщины. Весовая категория до 57 кг 1. Нора Гякова (Косово). 2. Тереза Штолль (Германия). 3. Анастасия Конкина (Россия). 3. Тельма Монтейро (Португалия)… 7. Дарья Межецкая (Россия). Мужчины. Весовая категория до 66 кг 1. Адриан Гомбош (Словения). 2. Маттео Медвец (Италия). 3. Дмитрий Шершан (Беларусь). 3. Таль Фликер (Израиль). Якуб Шамилов (Россия) — проиграл в 1/16 финала.
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