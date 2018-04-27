Какие спортсмены страдали от домогательств

Секс-скандалы и домогательства спорте: Моисеева, Корбут, Гуцу, Нассар

17-летней биатлонистке Моисеевой ещё повезло, что домогательства тренера так и остались «на бумаге». Есть множество более печальных случаев.

Секс-скандал в многострадальном российском биатлоне взбудоражил общественность. Тренер предлагал 17-летней девушке недвусмысленный обмен: помощь и поддержку за интим. Безусловно, эта история вызывает возмущение и негодование, и компетентным органам стоит детально в ней разобраться. Тем более что практика показывает: сексуальные домогательства в спорте — не редкость. Вспомним самые яркие и резонансные истории.

Единственное желание — плюнуть в лицо

В нашей стране уже случались громкие секс-скандалы. Как минимум два из них связаны со спортивной гимнастикой. В 1999 году в американском таблоиде National Enquirer появилось признание четырёхкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут . По словам спортсменки, на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене её изнасиловал тренер Ренальд Кныш. То ли вся эта история оказалась вымыслом, то ли дело замяли, но дальше громких слов дело не пошло. Время от времени эта история перезапускается в СМИ, но без продолжения. Корбут и её бывший муж Леонид Борткевич считают, что тренер должен сесть в тюрьму. Сам тренер обвиняет чемпионку во лжи и утверждает, что его единственное желание — плюнуть ей в лицо.

Второй скандал в отечественной гимнастике также касается времён СССР, но разгорелся он лишь в 2017 году. Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу на своей странице в соцсети разместила запись, в которой обвинила в изнасиловании легендарного гимнаста Виталия Щербо . Признание появилось в разгар секс-скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном , через 26 лет после описанных событий, причём на английском языке. Эта история также вышла крайне неоднозначной. Гуцу утверждает, что рассказала о произошедшем не ради пиара или денег, а Щербо в ответ подал на неё в суд. Чем закончится судебный процесс, пока неизвестно.

«Меня давно бы упекли в тюрьму»

А обвинения в адрес знаменитого тренера по фигурному катанию Станислава Жука так и не нашли своего подтверждения. В середине 80-х против именитого наставника была развёрнута настоящая травля, в ходе которой вице-чемпионка мира Анна Кондрашова и хореограф ЦСКА Марина Зуева обвиняли тренера в аморальном поведении. Тренеру пришлось уйти из «армейского» клуба, а в мире фигурного катания пошли слухи, что Жука даже посадили. «Если бы я действительно занимался подобными делами, то меня, наверное, давно упекли бы в тюрьму», — говорил наставник через 10 лет после тех событий, когда скандал практически забылся.

140 гимнасток и один гимнаст

Осенью 2017 года взорвался мир спортивной гимнастики в США. В октябре олимпийская чемпионка Маккайла Мароуни сообщила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны врача сборной США Ларри Нассара и тем самым открыла ящик Пандоры. Спортсменки одна за другой объявляли, что Нассар приставал к ним. Притом что Федерация гимнастики США предпочитала замалчивать эти истории. Мароуни, например, получила за молчание более одного миллиона долларов, а трёхкратной олимпийской чемпионке Райсман просто угрожали. Всего же обвинения против врача подали 140 женщин и даже один мужчина: 18-летний Джейкоб Мур утверждал, что Нассар проводил ему необоснованные процедуры в области гениталий.

Американская история получила стремительное и весьма конкретное продолжение. Масштаб скандала и обнаруженные следствием улики, среди которых была, например, коллекция детской порнографии, привели к тому, что экс-врач получил более 100 лет тюремного срока, а глава НОК США Скотт Блэкман покинул свой пост, сославшись на проблемы со здоровьем.

Аборт и скрытая камера

Если в 2017 году в США всё внимание было обращено на гимнастику, то в 2010-м пожар секс-скандалов бушевал в плавании. Самой громкой стала история тренера Энди Кинга , который, как установило следствие, на протяжении трёх десятилетий вступал в интимную связь со своими подопечными. Одна из них забеременела в 14 лет и была вынуждена сделать аборт. Кинг по решению суда был приговорён к 40 годам тюрьмы. Значительно менее серьёзное наказание получил другой тренер по плаванию, который установил скрытую камеру в женской раздевалке. В целом же в Америке за короткий срок были выдвинуты обвинения в домогательствах против почти 150 тренеров. Более сотни в итоге были отстранены от тренерской деятельности.

Университет с пятном на репутации

Ещё одна громкая история, которая потрясла все Соединённые Штаты, касается Университета Пенсильвании и американского футбола. Джерри Сандански, десятилетиями занимавший пост помощника главного тренера команды университета и добивавшийся выдающихся спортивных успехов, в 2011 году был обвинён в сексуальном насилии. Последовавшее расследование выявило шокирующие факты: Сандански вступал в интимную связь как минимум с 10 юношами из числа своих подопечных. Следствие сумело доказать 45 эпизодов, произошедших с 1994 по 2009 год. Сандански получил от 30 до 60 лет тюремного заключения. Главный тренер команды Джо Патерно был уволен и скончался через несколько недель. Ректор Университета Пенсильвании был снят с должности, а жертвам насилия выплатили более $ 80 млн