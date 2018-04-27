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В Перми завершились Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по мини-футболу
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В Перми завершились Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по мини-футболу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В Перми на стадионе «Динамо» состоялось торжественное закрытие Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по мини-футболу и церемония награждения победителей и призеров. В состязаниях приняли участие 25 команд, представляющие региональные организации «Динамо».
По результатам соревнований победителями и призерами командного первенства оказались следующие регионы.
В первой группе: 1 место — г. Москва, 2 место — Республика Татарстан, 3 место — Республика Башкортостан.
Во второй группе: 1 место — Архангельская область, 2 место — Удмуртская Республика, 3 место — Республика Крым.
В третьей группе: 1 место — Ульяновская область, 2 место — Республика Калмыкия, 3 место — Калужская область.
В завершении церемонии ансамбль Культурного центра ГУ МВД России по Пермскому краю поздравил победителей и всех участников соревнований, исполнив патриотическую песню.
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