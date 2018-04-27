В Перми завершились Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по мини-футболу

В Перми на стадионе «Динамо» состоялось торжественное закрытие Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по мини-футболу и церемония награждения победителей и призеров. В состязаниях приняли участие 25 команд, представляющие региональные организации «Динамо».

По результатам соревнований победителями и призерами командного первенства оказались следующие регионы.

В первой группе: 1 место — г. Москва, 2 место — Республика Татарстан, 3 место — Республика Башкортостан.

Во второй группе: 1 место — Архангельская область, 2 место — Удмуртская Республика, 3 место — Республика Крым.

В третьей группе: 1 место — Ульяновская область, 2 место — Республика Калмыкия, 3 место — Калужская область.

В завершении церемонии ансамбль Культурного центра ГУ МВД России по Пермскому краю поздравил победителей и всех участников соревнований, исполнив патриотическую песню.