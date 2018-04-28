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Кузнецов и Захаров стали вторыми в прыжках в воду
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Кузнецов и Захаров стали вторыми в прыжках в воду на этапе Мировой серии в Канаде 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 28 апреля. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Монреале.
Победителями стали китайцы Цао Юань и Се Сыи. Третье место заняли американцы Сэм Дорман и Майк Хиксон.
В прыжках с 10-метровой вышки россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали вторыми. Первое место заняли китайцы Цю Бо и Ян Цзянь, третье — американцы Стил Джонсон и Брэндон Лошиаво.
Этап Мировой серии в Монреале завершится в воскресенье.
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