Украинская легкоатлетка опубликовала свою фотографию в купальнике

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в высоту, Юлия Левченко порадовала своих поклонников откровенной фотографией в купальнике. Об этом сообщает «Советский спорт».

Украинка опубликовала фотографию в своем инстаграме. На снимке запечатлено, как 20-летняя легкоатлетка играет в пляжный волейбол.

Левченко является серебряным призером чемпионата мира, который прошел в 2017 году в Лондоне. Тогда прыгунья в высоту достигла отметки в 2,01 м, что является ее личным рекордом.

Ранее Левченко рассказала об идеальном размере груди для представительниц ее вида спорта.