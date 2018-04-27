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Украинская легкоатлетка опубликовала свою фотографию в купальнике
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Украинская легкоатлетка опубликовала свою фотографию в купальнике 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в высоту, Юлия Левченко порадовала своих поклонников откровенной фотографией в купальнике. Об этом сообщает «Советский спорт».
Украинка опубликовала фотографию в своем инстаграме. На снимке запечатлено, как 20-летняя легкоатлетка играет в пляжный волейбол.
Левченко является серебряным призером чемпионата мира, который прошел в 2017 году в Лондоне. Тогда прыгунья в высоту достигла отметки в 2,01 м, что является ее личным рекордом.
Ранее Левченко рассказала об идеальном размере груди для представительниц ее вида спорта.
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