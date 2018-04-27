«СЭ» — лауреат премии «Спорт и Россия-2018»

В пятницу в Сочи состоялась торжественная церемония вручения ежегодной национальной премии «Спорт и Россия-2018».

"Спорт-Экспресс" cтал лауреатом в номинации «Лучший спортивный проект в СМИ».

В феврале, во время Игр-2018 в Пхенчхане, «СЭ» запустил видеостудио с прямыми включениями олимпийской бригады журналистов из Кореи. Эксперимент понравился аудитории, а сейчас именно за него мы и получили премию «Спорт и Россия-2018».

"Любая награда для нас важна. Это свидетельствует не только об актуальности издания, но и укрепляет наш авторитет, — заявил главный редактор «СЭ» Максим Максимов . — Но на этом «Спорт-Экспресс» не собирается останавливаться. Впереди ЧМ-2018. Мы снова постараемся всех удивить".