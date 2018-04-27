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«СЭ» — лауреат премии «Спорт и Россия-2018»
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«СЭ» — лауреат премии «Спорт и Россия-2018» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В пятницу в Сочи состоялась торжественная церемония вручения ежегодной национальной премии «Спорт и Россия-2018».
"Спорт-Экспресс" cтал лауреатом в номинации «Лучший спортивный проект в СМИ».
В феврале, во время Игр-2018 в Пхенчхане, «СЭ» запустил видеостудио с прямыми включениями олимпийской бригады журналистов из Кореи. Эксперимент понравился аудитории, а сейчас именно за него мы и получили премию «Спорт и Россия-2018».
"Любая награда для нас важна. Это свидетельствует не только об актуальности издания, но и укрепляет наш авторитет, — заявил главный редактор «СЭ» Максим Максимов. — Но на этом «Спорт-Экспресс» не собирается останавливаться. Впереди ЧМ-2018. Мы снова постараемся всех удивить".
Приз нам вручил экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин.
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