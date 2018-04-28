Россиянки выиграли командный турнир по стрельбе из блочного лука в Шанхае

В Шанхае проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. В командных соревнованиях женщин по стрельбе из блочного лука россиянки Виктория Бальжанова, Александра Савенкова Наталья Авдеева одержали победу. Среди мужчин российская команда стала пятой, а в миксте — 17-й. В личных соревнованиях представителям России не удалось пройти дальше 1/16 финала. Стрельба из лука. Кубок мира. Первый этап. Шанхай, Китай МужчиныБлочный лук. Личные соревнования1. Чжонго Ким (Южная Корея).2. Федерико Паньони (Италия).3. Бреден Джеллентайн (США)…17-32. Антон Булаев (Россия).17-32. 1. Чжонго Ким (Южная Корея).2. Федерико Паньони (Италия).3. Бреден Джеллентайн (США)…17-32. Антон Булаев (Россия).17-32. Александр Дамбаев (Россия).33-56. Дмитрий Воронов (Россия). Блочный лук. Командные соревнования1. США.2. Южная Корея.3. Франция…5. Россия. Женщины Блочный лук. Личные соревнования1. Сара Лопес (Колумбия).2. Чен И Суан (Тайвань).3. Чаевон Со (Южная Корея)…17-32. Виктория Бальжанова (Россия).17-32. Александра Савенкова (Россия).33-56. Наталья Авдеева (Россия).33-56. Диана Тонтоева (Россия). Блочный лук. Командные соревнования1. Россия.2. Тайвань.3. Нидерланды. Микст. Блочный лук1. Дания.2. Южная Корея.3. Индия…17. Россия.