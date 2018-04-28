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Чемпионами района Измайлово стали футболисты «Экспресса»
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Чемпионами района Измайлово стали футболисты «Экспресса» 

Управа района Измайлово города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Большой спортивный праздник для футболистов старше 16 лет организовал в районе Центр культуры и спорта «Измайлово».
На спортивной площадке, расположенной по адресу: Измайловский проезд, д. 5, к. 2 в минувшую субботу состоялся весенний турнир по мини-футболу среди районных команд. Соревнования проходили по международным правилам игры в мини-футбол.
Сначала игры прошли в группах, а уже потом лучшие команды сразились в плей-офф за звание лучшей команды района. Лучшей в итоге стала команда «Экспресс». Она в финале обыграла соперников из «Феникса» со счетом 2:0 и завоевала главный приз соревнований. Отметим, что призеры турнира также были удостоены наградами от ЦКС «Измайлово».
По окончании спортивного мероприятия футболисты поблагодарили организаторов за состязание и попросили проводить подобные турниры, как можно чаще. В свою очередь болельщики отметили, что во время турнира они получили множество положительных эмоций и позитивный заряд на всю неделю.
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