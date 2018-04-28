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Велогонщик признался в приеме кортизона
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Голландский велогонщик Вестра признался, что использовал кортизон с помощью TUE 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Голландский велогонщик Лиуве Вестра в своей автобиографии признался, что в течение карьеры использовал кортизон.
35-летний Вестра, специалист классических гонок, выступал за команды Vacansoleil и «Астана». В прошлом году он завершил карьеру. Препарат кортизон запрещён только в соревновательный период.
«Я делал себе инъекцию, чтобы ехать быстрее, получать призы, получать комплименты. После первого года выступлений на профессиональном уровне я понял, что только тяжёлыми тренировками невозможно добиться побед. Если вы хотите конкурировать с большими парнями, нужно действовать на грани разрешённого», — написал Вестра.
По его словам, для использования кортизона он получал справку (TUE) о выдуманной болезни от своего врача.
«Часто я получал медицинские справки о придуманной травме, например, о воспалении колена. У меня много лет была травма колена. Это позволяло принимать кортизон в важные периоды.
Думаю, что руководство команд не хотело знать, что происходит. Конечно, часто они знали, но мы не говорили об этом в открытую. Мы должны показывать результаты, а остальное для них не имеет значения до того момента, пока нас не поймали.
Считаю, что могу открыто рассказать эту историю с кортизоном, потому что я не чувствую, что делал что-то плохое. Почти все гонщики моего поколения поступали так же, чтобы быть в лучших кондициях. Если вы хотитет найти виноватых, лучше смотреть на врачей", — цитирует Вестру Leeuwarder Courant.
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