Велогонщик признался в приеме кортизона

Голландский велогонщик Вестра признался, что использовал кортизон с помощью TUE

Голландский велогонщик Лиуве Вестра в своей автобиографии признался, что в течение карьеры использовал кортизон.

35-летний Вестра, специалист классических гонок, выступал за команды Vacansoleil и «Астана». В прошлом году он завершил карьеру. Препарат кортизон запрещён только в соревновательный период.

«Я делал себе инъекцию, чтобы ехать быстрее, получать призы, получать комплименты. После первого года выступлений на профессиональном уровне я понял, что только тяжёлыми тренировками невозможно добиться побед. Если вы хотите конкурировать с большими парнями, нужно действовать на грани разрешённого», — написал Вестра.

По его словам, для использования кортизона он получал справку (TUE) о выдуманной болезни от своего врача.

«Часто я получал медицинские справки о придуманной травме, например, о воспалении колена. У меня много лет была травма колена. Это позволяло принимать кортизон в важные периоды.

Думаю, что руководство команд не хотело знать, что происходит. Конечно, часто они знали, но мы не говорили об этом в открытую. Мы должны показывать результаты, а остальное для них не имеет значения до того момента, пока нас не поймали.