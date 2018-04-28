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Игольников выиграл золото чемпионата Европы
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Игольников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: cska.ru
Россиянин Михаил Игольников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Тель-Авиве, Израиль.
Российский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 90 кг.
В решающей схватке Игольников одолел серба Неманью Майдова, получив оценку «вазари».
Бронзовые награды в этом весе завоевали грек Теодорос Целидис и представитель Испании Николоз Шеразадишвили.
Отметим, что на счету российской сборной уже 4 «золота» и 3 «бронзы» чемпионата Европы.
Сегодня, 28 апреля, в финале бороться за золотую награду в весе 100 кг будет Тамерлан Башаев.
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