Игольников выиграл золото чемпионата Европы

Игольников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Россиянин Михаил Игольников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Тель-Авиве, Израиль.

Российский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 90 кг.

В решающей схватке Игольников одолел серба Неманью Майдова, получив оценку «вазари».

Бронзовые награды в этом весе завоевали грек Теодорос Целидис и представитель Испании Николоз Шеразадишвили.

Отметим, что на счету российской сборной уже 4 «золота» и 3 «бронзы» чемпионата Европы.

Сегодня, 28 апреля, в финале бороться за золотую награду в весе 100 кг будет Тамерлан Башаев.