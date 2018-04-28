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«Спартак» разгромил «Амкар» в молодёжном первенстве
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«Спартак» разгромил «Амкар» в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com 38 минут назад
«Спартак» разгромил «Амкар» в матче 28-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
На 14-й минуте Даниил Петрунин вывел московскую команду вперёд, а спустя шесть минут Павел Лелюхин забил второй гол. В середине второго тайма москвичи забили третий гол, оказавшийся последним в матче.
«Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице молодёжного первенства. В активе у «Амкара» 30 баллов, пермяки располагаются на 12-й позиции.
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