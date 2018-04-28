«Царицыно» сыграет в мини-футбол

Турнир Департамента культуры города Москвы по мини-футболу состоится в музее-заповеднике «Царицыно» в День весны и труда.

— 1 мая мы не только празднуем «мир, труд, май», но и открытие летнего сезона в нашем парке, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Царицына» Наталья Аредова, — поэтому и решили провести футбольный матч. Наша сборная под предводительством юриста Филиппа Шенгелия будет соревноваться с командами парка Горького, Москино, ЗИЛа, Москвича и Департамента культуры.

Победители получат кубок Государственного музея-заповедника «Царицыно».

Турнир будет проходить по отработанной схеме: жеребьевка команд, игры и церемония награждения. Начнется мини-футбол в 12:00. Вход бесплатный.