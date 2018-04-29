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«Дина» дома крупно проиграла «Политеху» в 21-м туре Суперлиги по мини-футболу
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«Дина» дома крупно проиграла «Политеху» в 21-м туре Суперлиги по мини-футболу 

Чемпионат.com 29 минут назад
«Политех» из Санкт-Петербурга во втором матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде разгромил московскую «Дину» со счётом 8:2.
Благодаря этой победе подопечные Станислава Ларионова поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Дина» занимает последнее место, проиграв 30 матчей из 32.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 21-й тур. Второй матч
«Дина» (Москва) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 2:8 (1:2) голы: Заболонков, 7 (0:1), Ситников, 8 (0:2, авт.), Ситников, 21 (10м), Крылов, 33 (2:2), Исламов, 37 (2:3), Шарипов, 38 (2:4, 10м), Ананьев, 39 (2:5), Заболонков, 39 (2:6), Кузнецов, 49 (2:7), Куцак, 49 (2:8).
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