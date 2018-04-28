Матч «Дины» и «Политеха» в ЧР по мини-футболу прерван из-за нехватки игроков

Встреча 21-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Дина» — «Политех» была завершена на пятой минуте при счёте 0:1 в пользу гостей.

В заявке москвичей на матч было включено трое футболистов, на пятой минуте матча по причине полученной одним из них травмы игра была прервана. К этому времени единственный гол успел забить Андрей Заболонков, отличившийся на 3-й минуте встречи.

Решение по данному матчу будет принято на ближайшем заседании КДК РФС.

За последний месяц это уже второй матч «Дины», прерванный из-за нехватки игроков. Ранее по той же причине 30 марта был прерван матч «Дины» с «Сибиряком», тогда москвичам засчитали техническое поражение.