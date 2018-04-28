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Мини-футбол. Матч чемпионата России не был доигран из-за нехватки игроков
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Мини-футбол. Матч чемпионата России не был доигран из-за нехватки игроков 

Вести.Ru 2 часа назад
Матч 21 тура Суперлиги по мини-футболу между «Диной» и «Политехом» завершился спустя пять минут после начала. Команда хозяев не смогла собрать полную заявку и выставила на матч всего трех футболистов: одного вратаря и двух полевых игроков, и уже в самом начале игры один из них получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).
После того, как у «Дины» осталось лишь два футболиста матч было решено остановить. На тот момент счет в игре был 1:0 в пользу «Политеха». Этот случай стал не первым для «Дины» — 30 марта московский клуб не доиграл матч против «Сибиряка» и после этого виновнику было засчитано техническое поражение со счетом 0:5.
Окончательное решение по матчу будет принято ближайшем заседании КДК РФС.
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