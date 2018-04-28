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Мини-футбольный клуб «Дина» вновь не доиграл матч из-за нехватки игроков
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Мини-футбольный клуб «Дина» вновь не доиграл матч из-за нехватки игроков 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Московский мини-футбольный клуб «Дина» не смог доиграть матч с петербургским «Политехом» в 21-туре чемпионата России, сообщает "РИА Новости".
Причиной этому послужила нехватка футболистов у «Дины».
Матч завершился на пятой минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Политеха». В заявке у «Дины» было всего три игрока. Один из них получил повреждение во время встречи и не смог продолжить матч.
Это уже не первый случай, когда «Дина» не может доиграть встречу по этой причине.
Ранее московский клуб получил техническое поражение за срыв матча с новосибирским «Сибиряком».
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