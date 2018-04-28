Ещё
«КПРФ» и «Сибиряк» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«КПРФ» и «Сибиряк» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 3 часа назад
Во второй встрече 21-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Сибиряк» в гостях к перерыву уступал «КПРФ» со счётом 0:3, сумел отыграться и выйти вперёд, но не удержал преимущества. Матч завершился вничью — 4:4. В составе хозяев дубль оформил Паулиньо, у гостей дважды отличился Кайо.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур. Второй матч
«КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:4 (3:0). Голы: Ниязов, 20, Паулиньо, 20, 48, Сирило, 21 — Кудзиев, 35, Кайо, 39, 45, Плахов, 47.
Первый матч — 5:7.
Чемпионат.com: последние новости
Без прав и наказания. Как подросток убил российскую чемпионку Кузютина стала четырёхкратной чемпионкой Европы по дзюдо Рапиристка Дериглазова выиграла этап Кубка мира в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS23
Кержаков назвал проблему российского футбола16
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка8
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение