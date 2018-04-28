«КПРФ» и «Сибиряк» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу 

Во второй встрече 21-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Сибиряк» в гостях к перерыву уступал «КПРФ» со счётом 0:3, сумел отыграться и выйти вперёд, но не удержал преимущества. Матч завершился вничью — 4:4. В составе хозяев дубль оформил Паулиньо, у гостей дважды отличился Кайо.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур. Второй матч
«КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:4 (3:0). Голы: Ниязов, 20, Паулиньо, 20, 48, Сирило, 21 — Кудзиев, 35, Кайо, 39, 45, Плахов, 47.
Первый матч — 5:7.