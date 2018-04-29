На российских борцов объявили охоту

"Сегодня каждый член российской сборной — уже потенциальная олимпийская звезда, за нашими спортсменами начали охоту зарубежные команды. Возможности переходов в другие страны сейчас есть, если федерации договорятся.

Это показатель, что уже весь мир знает, что такое российское дзюдо и российские спортсмены. Олимпийскую медаль могут принести и первые, и пятые номера команды", — сказал глава организации.

Он отметил, что спортсмены должны ставить на первое место интересы страны и не предавать свой флаг.

"Как бы ни было велико искушение завоевать медаль за другое государство", — добавил Соловейчик.

Ранее глава EJU рассказал о командном турнире "стенка на стенку" в рамках чемпионата Европы по дзюдо в России.