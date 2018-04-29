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На российских борцов объявили охоту
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На российских борцов объявили охоту 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик рассказал о ценности российских спортсменов во всем мире. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Сегодня каждый член российской сборной — уже потенциальная олимпийская звезда, за нашими спортсменами начали охоту зарубежные команды. Возможности переходов в другие страны сейчас есть, если федерации договорятся.
Это показатель, что уже весь мир знает, что такое российское дзюдо и российские спортсмены. Олимпийскую медаль могут принести и первые, и пятые номера команды", — сказал глава организации.
Он отметил, что спортсмены должны ставить на первое место интересы страны и не предавать свой флаг.
"Как бы ни было велико искушение завоевать медаль за другое государство", — добавил Соловейчик.
Ранее глава EJU рассказал о командном турнире "стенка на стенку" в рамках чемпионата Европы по дзюдо в России.
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