«Тюмень» дома не смогла обыграть «Синару» во втором матче 21-го тура ЧР

«Тюмень» сыграла вничью с екатеринбургской «Синарой» во втором матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Тюменцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице, имея в активе 73 очка. «Синара» занимает пятое место, набрав 66 баллов. В заключительном туре «Тюмень» сыграет с «Политехом», а «Синара» встретится с «Прогрессом».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 21-й тур. Второй матч «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 2:2 (1:2) голы: Мишарин, 6 (1:0), Шистеров, 6 (1:1), Фахрутдинов, 22 (1:2), Мишарин, 29 (2:2).