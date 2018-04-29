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«Тюмень» дома не смогла обыграть «Синару» во втором матче 21-го тура ЧР
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«Тюмень» дома не смогла обыграть «Синару» во втором матче 21-го тура ЧР 

Чемпионат.com 1 час назад
«Тюмень» сыграла вничью с екатеринбургской «Синарой» во втором матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Тюменцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице, имея в активе 73 очка. «Синара» занимает пятое место, набрав 66 баллов. В заключительном туре «Тюмень» сыграет с «Политехом», а «Синара» встретится с «Прогрессом».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 21-й тур. Второй матч «Тюмень» — «Синара» (Екатеринбург) — 2:2 (1:2) голы: Мишарин, 6 (1:0), Шистеров, 6 (1:1), Фахрутдинов, 22 (1:2), Мишарин, 29 (2:2).
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